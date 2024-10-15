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Kızılcık Şerbeti seyircisi tepki gösterdi! O sahne hemen kaldırıldı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ekim 2024 17:34 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 17:34
Kızılcık Şerbeti seyircisi tepki gösterdi! O sahne hemen kaldırıldı

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonda yeni oyuncularıyla izleyicisini karşısına çıktı. Sıla Türkoğlu’nun oynadığı Doğa karakterinin eşi Giray’ın üvey annesi ile sahneleri izleyiciyi sinirlendirmişti. Kanala gelen şikayetler sonrası Şebnem Dönmez ile Kaan Taşaner’in bazı sahnelerinin atıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Kaan Taşaner'in oynadığı Giray karakterinin evinde yaşadığı kadın bir hayli merak konusu olmuştu. Yeni sezonda Giray'ın üvey annesi izleyici karşısına çıkan isim ise Şebnem Dönmez oldu. Seyirciler yeni sezonda Giray ve Heves sahnelerinden şikayetçi oldu. 

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Giray ve üvey annesi rolündeki Heves karakterlerinin sahneleri seyircileri rahatsız etmişti. Konuyla ilişkili gelen şikayetler üzerine kanalın önlem aldığı Giray ve Heves’le ilgili bazı sahnelerin atıldığı öğrenildi. Bu sezon diziye 5 yeni oyuncu katılmıştı. 

Kızılcık Şerbeti seyircisi tepki gösterdi! O sahne hemen kaldırıldı - 1. Resim

Kızılcık Şerbeti seyircisi tepki gösterdi! O sahne hemen kaldırıldı - 2. Resim

Kızılcık Şerbeti seyircisi tepki gösterdi! O sahne hemen kaldırıldı - 3. Resim

 

 

Kaynak: tgrthaber.com

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