Kızılcık Şerbeti seyircisi tepki gösterdi! O sahne hemen kaldırıldı

15 Ekim 2024 17:34 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 17:34

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonda yeni oyuncularıyla izleyicisini karşısına çıktı. Sıla Türkoğlu’nun oynadığı Doğa karakterinin eşi Giray’ın üvey annesi ile sahneleri izleyiciyi sinirlendirmişti. Kanala gelen şikayetler sonrası Şebnem Dönmez ile Kaan Taşaner’in bazı sahnelerinin atıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Kaan Taşaner'in oynadığı Giray karakterinin evinde yaşadığı kadın bir hayli merak konusu olmuştu. Yeni sezonda Giray'ın üvey annesi izleyici karşısına çıkan isim ise Şebnem Dönmez oldu. Seyirciler yeni sezonda Giray ve Heves sahnelerinden şikayetçi oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ FANLARI KÜPLERE BİNDİ, KANAL HAREKETE GEÇTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Giray ve üvey annesi rolündeki Heves karakterlerinin sahneleri seyircileri rahatsız etmişti. Konuyla ilişkili gelen şikayetler üzerine kanalın önlem aldığı Giray ve Heves’le ilgili bazı sahnelerin atıldığı öğrenildi. Bu sezon diziye 5 yeni oyuncu katılmıştı.