Kızılcık Şerbeti'nde iki ayrılık daha! Tüm aile dağıldı

03 Haziran 2024 17:10 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:10

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda dört isim dizinin kadrosundan ayrılacak. İlk olarak diziye bu sezonda dahil olan Yiğit Kiracı ayrılık kararı alırken, senaryo gereği ise Umut karakterini oynayan Serkan Tınmaz diziden ayrıldı. Diziden ayrılacak son iki isim de belli oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE İKİ AYRILIK DAHA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sağlık sorunlarını sosyal medya hesabından paylaşan Müjde Uzman diziden ayrılacak. Bir diğer ayrılık ise evin küçük Çimen'i oynayan Selin Türkmen oldu.