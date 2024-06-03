Kızılcık Şerbeti'nde iki ayrılık daha! Tüm aile dağıldı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
03 Haziran 2024 17:10 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:10
Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni sezonda ayrılacak 4 isim de belli oldu. Yiğit Kirazcı ve Serkan Tınmaz'ın ardından Selin Türkmen ve Müjde Uzman da diziden ayrılıyor.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda dört isim dizinin kadrosundan ayrılacak. İlk olarak diziye bu sezonda dahil olan Yiğit Kiracı ayrılık kararı alırken, senaryo gereği ise Umut karakterini oynayan Serkan Tınmaz diziden ayrıldı. Diziden ayrılacak son iki isim de belli oldu.
KIZILCIK ŞERBETİ'NDE İKİ AYRILIK DAHA
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sağlık sorunlarını sosyal medya hesabından paylaşan Müjde Uzman diziden ayrılacak. Bir diğer ayrılık ise evin küçük Çimen'i oynayan Selin Türkmen oldu.
Kaynak: TGRT Haber