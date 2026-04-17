Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Kayra Şenocak geri dönecek mi? İlk açıklama geldi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Ertuğrul karakterini oynayan Kayra Şenocak’ın geri dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Diziden ayrıldıktan sonra ilk kez konuşan ünlü oyuncu, önceki gün City’s AVM’de görüntülendi. Oyuncunun verdiği cevap, dizinin hayranları arasında heyecan oluştururken, Ertuğrul karakterinin yeniden hikâyeye dahil olup olmayacağı sorusunu gündeme taşıdı.

dizisinde oynadığı Ertuğrul karakteriyle dikkat çeken Kayra Şenocak, projeden ayrıldıktan sonra ilk kez görüntülendi. City’s AVM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, diziye geri dönüş ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Son dönemde dizide ayrılan bazı isimlerin yeniden kadroya katılması, benzer bir durumun Şenocak için de geçerli olup olmayacağı sorusunu beraberinde getirmişti. Ünlü oyuncunun verdiği yanıt, hayranlar arasında merak uyandırırken, dizinin ilerleyen bölümlerinde sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği yönündeki beklentileri de artırdı.

Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Kayra Şenocak, Ertuğrul karakteriyle diziye geri dönüp dönmeyeceği sorusuna ilk kez yanıt verdi.
Kayra Şenocak, City’s AVM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Oyuncu, diziye geri dönüş ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Şenocak, şu an için bir geri dönüşün söz konusu olmadığını belirtti.
Dizide ayrılan bazı isimlerin yeniden kadroya katılmasına değindi.
Kızılcık Şerbeti'nin sadık bir seyircisi olduğunu dile getirdi.
KAYRA ŞENOCAK’TAN KIZILCIK ŞERBETİ AÇIKLAMASI

Kızılcık Şerbeti 3. Sezon bölümlerinde yer alan Kayra Şenocak, Ertuğrul karakteriyle diziye farklı bir hava katmıştı. Abdullah Bey’in yakın arkadaşı olan Ertuğrul’un ilerleyen bölümlerde Kıvılcım’a karşı bir şeyler hissetmesiyle devam etmişti. Dizinin 3. Sezon bölümlerinde oynayan Kayra Şenocak, Kızılcık Şerbeti’ne geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.

Ünlü oyuncu City’s AVM’de gazetecilerin karşısına çıktı. Muhabirlerin Kızılcık Şerbeti dizisinin yeniden dönüp dönmeyeceğini dair soru yöneltildi. “Diziye ayrılıp dönenler oldu, siz de döner misiniz?” sorusu üzerine Kayra Şenocak, “ Diziyi denk geldikçe takip ediyorum. Benim oynadığım sezondaki kadrodan neredeyse kimse kalmadı. Seyircisi çok sadık bir seyirci o dizinin bırakmıyorlar, devam ediyorlar izlemeye.” Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında düşüncelerini söyledi.

Oyuncu verdiği röportajın devamında ise diziye geri dönüp dönemeyeceğine dair merak edilen soruyu cevapladı. “ Ben de öyle bir durum yok. Şuan da öyle bir şey gelmedi. Evet ama geri dönüşler oluyor. Çimen döndü, Selin döndü.”

KAYRA ŞENOCAK KİMDİR?

Kayra Şenocak, 25 Haziran 1968 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Sanat hayatına tiyatro eğitimiyle adım atan Şenocak, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Eğitim sürecinin ardından sahne ve ekran projelerinde yer almaya başlayan oyuncu, kısa sürede televizyon dünyasında tanınan isimler arasında yerini almıştır.

Kariyerinin erken dönemlerinde birçok dizi ve projede rol alan Şenocak, özellikle 1998 yılında Star TV’de yayınlanan Aynalı Tahir dizisinde oynadığı “Bilal” karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Daha sonra 2002 yapımı Yarım Elma dizisinde “Koray” karakteriyle, 2006 yılında ise Yağmurdan Sonra dizisinde “İbrahim” rolüyle ekranlarda yer almıştır. Bu projeler, oyuncunun televizyon kariyerinde önemli bir basamak olmuştur.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sunuculuk da yapan Kayra Şenocak, Show TV’de yayınlanan “Şans Kapıyı Çalınca” programında Seray Sever ile birlikte görev almıştır. Ayrıca Samanyolu TV’de “Kapıda Birimi Var” adlı yarışma programını da sunarak farklı bir alanda da deneyim kazanmıştır. Tiyatro çalışmalarına da önem veren Şenocak, “Ayıp Ettik” adlı tiyatro oyununda sahne almış, ayrıca kendi kurduğu tiyatro topluluğunda yazıp yönettiği “Aşka Olan Meyilim Senin Yüzünden” adlı projeyle sanat hayatını sürdürmüştür. Televizyon ekranlarında ise 2014 yılında Arka Sokaklar dizisinde “Asfa” karakterini oynamıştır.

2015 yılında TRT 1’de yayınlanan Filinta dizisinde “Hasan” karakteriyle yer alan oyuncu, 2016’da Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine “Topal Recep Paşa” rolüyle konuk olmuştur. 2017 yılında ise Beni Affet dizisinin kadrosuna dahil olmuştur. Kayra Şenocak, 2019 yılında Ayşe Karadavut ile evlenerek özel hayatında da yeni bir sayfa açmıştır.

