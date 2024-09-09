Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Müjde Uzman'a yapımcısından sert açıklama!

09 Eylül 2024 15:34 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 15:58

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakteriyle yer alan Müjde Uzman, dizi çekimlerinin devam ettiği sürede sosyal medya hesabından video yayınlayarak, çok yorulduğunu belirterek diziden ayrılmıştı. Aylar sonra konu hakkında konuşan Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, “'Müjde ile ciddi problem yaşadık” dedi.

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden yoruldum ve tükendim diyerek ayrılan Müjde Uzman'a aylar sonra dizinin yapımcısından cevap geldi. "Müjde Uzman ile ciddi problem yaşadık." diyen Faruk Turgut, Müjde Uzman'ın yeni diziye başlamasını da eleştirdi.

FARUK TURGUT'TAN MÜJDE UZMAN'A

Özlem Gürses'in YouTube programına konuk olan Faruk Turgut aylar sonra Kızılcık Şerbeti dizisinden yarılan Müjde Uzman hakkında, "Müjde Uzman ile ciddi problem yaşadık. 2. sezonun sonunda ayrıldık. 'Tükenmişlik sendromu' yaşıyorum diye bir video çekmişti, artık sete gelmek istemiyordu ama işlerin öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış. Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak" ifadelerini kullandı.

MÜJDE UZMAN, TAKİPÇİSİNİN YORUMUNU AFFETMEDİ

Yapımcı Faruk Aksoy'un açıklamaları sonrası Müjde Uzman'a da yorum yağdı. Müjde Uzman bir takipçisinin, "Yani Müjde! Kırk yılın başı bir işte başarılı oldun, onu da yarım bıraktın. Bu senin hayatının rolüyle belki. Muhteşem Yüzyıl'daki Meryem Uzerli gibisin, o da bir kesere sap olamadı o dizi sonrası biliyorsun. Hani nedir yani ne yaşadın bilmiyorum ama sıksaydın dişini 1-2 sezon" diyen takipçisine ateş püskürdü. Müjde Uzman gelen yoruma, "Başarıdan anladığımız, isteklerimiz ve kendimizi var etme şekillerimiz hepimizinki farklıdır. Şu iğrenç cümlelerinizi de alıp gidin ve kendi hayatınızla meşgul olun lütfen; zira benimki siz hiç ilgilendirmez" sözleriyle cevap verdi.