Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu!

26 Temmuz 2024 14:55 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 14:57

Kızılcık Şerbeti'ndeki Çimen karakterine veda eden genç oyuncu Selin Türkmen'in yeni dizisi beli oldu. Burak Sağyaşar ve Timur Savcı’nın titizlikle seçtiği Kara Dut dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu.

SELİN TÜRKMEN İLE BURAK DAKAK PARTNER OLDU

Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakteriyle yer alan Selin Türkmen, dizideki rolü bitmesi nedeniyle projeden ayrılma kararı aldı. Oyuncu diziden ayrılır ayrılmaz yeni projeyle anlaşma sağladı. İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Burak Dakak, Aslı İnandık, Onur Gürçay, Ebrar Karaban ve Naz Elmas’ın başrolünde yer aldığı Kara Dut dizisine Selin Türkmen de dahil oldu.

Dizide Burak Dakak, Zuhal’in (İrem Helvacıoğlu) büyük aşkı Tayfun’un kuzeni Bora olarak hikâyede yerini alacak. Dakak’ın partneri ve de ayrıca Zuhal’in de kız kardeşi olan Aslı’yı oynayacak isim ise Selin Türkmen oldu.