Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! Sürpriz isim dizinin kadrosunda

11 Haziran 2024 17:26 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:26

Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finaline oyunculuk performansları damga vurdu. Reyting rekorları kıran dizi, önümüzdeki sezon da devam etme kararı alırken, diziden 4 oyuncu ayrıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE SÜRPRİZ İSİM

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezonda kadrosunu genişletecek Kızılcık Şerbeti dizisine ilk olarak Şebnem Bozoklu dahil oldu. Bozoklu, Kızılcık Şerbeti’nde Meri karakterini oynayacak ve Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) İzmir’den gelen kuzeni rolüyle ekranda olacak. Diziye 4 çok bomba oyuncu daha katılacak.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YAPRAK DÖKÜMÜ

Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakteriyle yer alan Müjde Uzman çok yorulduğu ve artık devam edemeyeceğini belirtmesi üzerine ayrılığın yaşandığı, Çimen karakterini oynayan Selin Türkmen'in ise okuluna devam edeceği için bu kararı aldığı belirtildi. Bu sezon diziye dahil olan Yiğit Kirazcı'nın ise isteklerinin yapım şirketi tarafından karşılanamaması sebebiyle yolların ayrıldığı öğrenildi. Dizinin ilk bölümünden itibaren yer alan Serkan Tınmaz'ın ise senaryodaki rolünün bitmesi ayrılık kararının alınmasına neden oldu.