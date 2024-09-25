Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu! Metehan'a partner geliyor

25 Eylül 2024 12:23 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 12:23

Yeni sezona yeni hikayesi ve değişen oyuncu kadrosuyla devam eden Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir oyuncu dahil oldu. Dizide Metehan rolünü oynayan Rahimcan Kapkap’a bu sezon genç oyuncu Duygu Kocabıyık eşlik edecek.

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik'in yanı sıra Duygu Kocabıyık da dahil oldu. KIZILCIK ŞERBETİ'NDE METEHAN'A PARTNER GELİYOR Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Metehan karakterini oynayan Rahimcan Kapkap’a partner geliyor. Ezgi rolüyle diziye dahil olacak isim Duygu Kocabıyık oldu. Ünlü bir influencer olan Ezgi’nin şarkıcılık yapan annesini de Semra San oynayacak. Metehan’ın sevgilisini babasıyla tanıştırmak istemesi ilginç bir tesadüfe de sahne olacak. DUYGU KOCABIYIK KİMDİR? Ege Üniversitesi'nde eğitim alan Duygu Kocabıyık, tiyatro çalışmalarının yanı sıra ilk kez 2023 yılında Ego dizisinde rol aldı. Sosyal medyada 11 bin takipçiye sahip Duygu Kocabıyık, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katıldı.