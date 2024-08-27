Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Ahmet Mümtaz Taylan'a şok! Hesabı ele geçirildi, arkadaşı dolandırıldı

27 Ağustos 2024 09:19 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 09:21

Leyla ile Mecnun dizisinin İskender Babası, Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Ahmet Mümtaz Taylan'ın WhatsApp hesabı Kasım 2023’te dolandırıcılar tarafından ele geçirildi. Ahmet Mümtaz Taylan'ın arkadaşlarıyla iletişime geçen dolandırıcılar, Taylan’ın arkadaşı yayınevi kurucusu Cüneyt Dalgakıran’ı 80 bin TL dolandırdı.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN'A DOLANDIRICI ŞOKU

Sabah’ın haberine göre,Taylan’ın WhatsApp hesabını ele geçirip oyuncu adına mesajlar atan dolandırıcılar, Cüneyt Dalgakıran’dan acil ödeme bahanesiyle iki ayrı seferde 80 bin TL aldı. İbrahim D. isimli şüpheli kişinin hesabına para gönderen Cüneyt Dalgakıran, durumdan şüphelenmesiyle oyuncuyla iletişime geçerek dolandırıldığını anladı.

Savcılığa giden Cüneyt Dalgakıran şikayetçi olurken, şüpheli kişi gözaltına alınırken adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı. Şüpheli İbrahim D. hakkında ‘Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.