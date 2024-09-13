Kızılcık Şerbeti'nin afişinde Nilay yer aldı, Mustafa'dan eser yok! Emrah Altıntoprak'tan imalı paylaşım geldi

13 Eylül 2024 16:06 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 16:38

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon afişi yayınlandı. Bu akşam yayınlanacak sezonun ilk bölümüne Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik de katılırken, afişte yer almayan Emrah Altıntoprak, kendini shoplayarak afişe ekledi.

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine yeni sezonuna Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik katıldı. Şebnem Bozoklu dizide Sönmez'in İzmir'den gelen yeğeni Meri'yi, Şebnem Dönmez ise Heves karakterini oynayacak. Sezonun ilk afişi yayınlanırken, Mustafa karakterinin yer almaması dikkat çekti.

KIZILCIK ŞERBETİ MUSTAFA'DAN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan afişinde başrol oyuncuları dahil bu sezon dahil olan Şebnem Bozoklu ve Nilay karakterini oynayan Feyza Civelek de yer aldı. Nilay karakterinin eşi Mustafa rolünde dizide yer alan Emrah Altıntoprak'ın yer almaması sosyal medya da eleştirildi. Emrah Altıntoprak ise kendini shoplayarak afişe ekledi. O kareyi sosyal medyadan paylaşan Emrah Altıntoprak'ın ince göndermesine yorum yağdı.