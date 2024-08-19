Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın yeni dizisi belli oldu: Gaye rolüyle dönüyor

19 Ağustos 2024 19:31 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 19:36

Kızılcık Şerbeti dizisinde Müjde Uzman'ın canlandırdığı Alev karakteri doğumunu gerçekleştirmek üzere şehir dışına çıkmıştı. Alev karakterinin diziye veda edeceği konuşuluyordu.

Tartışmalar sürerken Müjde Uzman'ın yeni dizisi ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu NOW’ın Karga Seven Pictures imzalı yeni iddialı dizisi “Aşk Evlilik Boşanma”da başrol oynayacak.

Kore yapımı “Love (ft. Marriage and Divorce)” projesinden uyarlanan dizide Müjde Uzman “Gaye” rolüne hayat verecek ve Bennu Yıldırımlar (Güner) ile Melisa Şenolsun’la (Naz) etkili bir kadın dramasında performans sergileyecek.