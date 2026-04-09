Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in mutlu günü! Ünlü oyuncu Selin Türkmen avukat oldu!

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Çimen rolü ile adını duyuran Selin Türkmen, bugün İstanbul Barosu’ndan Türkiye Barolar Birliği avukatlık ruhsatnamesini teslim aldı.

GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 20:43
09.04.2026
saat ikonu 20:43

Cuma günlerinin sevilen dizisi 'nin önemli karakterlerinden olan 'Çimen' rolüyle ekrana gelen Selin Türkmen, bugün en mutlu günlerinden birini yaşadı. Yaşına rağmen üstün oyunculuk performansı ve güzelliğiyle gündemde adından bahsettiren Selin Türkmen, bugün asıl mesleği olan Avukatlık diplomasını tescillemiş oldu. Televizyon ekranlarındaki ününü Show TV'nin sevilen projesi Kızılcık Şerbeti ile kazanan Selin Türkmen, bugün İstanbul Barosu'ndan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ruhsatnamesi'ni alarak resmen oldu. fakültesi bölümünü aldığı başarılı notlarla bitiren genç güzel Selin Türkmen, o anlarını yüksek takipçili Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterini canlandıran oyuncu Selin Türkmen, avukatlık diplomasını tescilledi.
Selin Türkmen, İstanbul Barosu'ndan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ruhsatnamesi'ni aldı.
Türkmen, hukuk fakültesini başarılı notlarla bitirdi.
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim alırken oyunculukla ilgilendi.
Oyunculuk eğitimlerine Taksim'de bir ajansla anlaştıktan sonra başladı ve Yılmaz Erdoğan'dan drama dersleri aldı.
BKM Mutfak'ta tiyatro sahnesinde de yer aldı.
KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ OYUNCUSU SELİN TÜRKMEN AVUKAT OLDU!

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim alırken diğer yandan da oyunculukla meşgul olan Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncusu Selin Türkmen, bugün gerçekleştirilen törenle İstanbul Barosu’ndan Türkiye Barolar Birliği avukatlık ruhsatnamesini aldı.

Aldığı avukatlık ruhsatname töreninde konuşmada bulunan Selin Türkmen, “Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Burada yanımda olamasalar da benden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen aileme teşekkür ediyorum. Umarım bütün meslektaşlarımın meslek hayatları güzel geçer. Herkese hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

Dizideki 'Çimen' karakteriyle ismini geniş bir kitleye duyuran Selin Türkmen'e arkadaşlarından ve yakınlarından çok sayıda tebrik mesajı yağdı.

SELİN TÜRKMEN KISACA KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen rolünü üstlenen oyuncu Selin Türkmen, Adanalıdır. 1 Ağustos 2000 yılında Osmaniye’de doğan Türkmen, Üniversitede okuduğu zamanlar diğer yandan oyunculukla ilgilendi.

Taksim’de bir oyunculuk ajansı ile anlaştıktan sonra oyunculuk eğitimlerine başlayan Türkmen, Yılmaz Erdoğan’dan drama ve oyunculuk dersleri aldı ve BKM Mutfak’ta tiyatro sahnesinde kendini gösterdi.

