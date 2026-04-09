Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in mutlu günü! Ünlü oyuncu Selin Türkmen avukat oldu!

Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin önemli karakterlerinden olan 'Çimen' rolüyle ekrana gelen Selin Türkmen, bugün en mutlu günlerinden birini yaşadı. Yaşına rağmen üstün oyunculuk performansı ve güzelliğiyle gündemde adından bahsettiren Selin Türkmen, bugün asıl mesleği olan Avukatlık diplomasını tescillemiş oldu. Televizyon ekranlarındaki ününü Show TV'nin sevilen projesi Kızılcık Şerbeti ile kazanan Selin Türkmen, bugün İstanbul Barosu'ndan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ruhsatnamesi'ni alarak resmen avukat oldu. Hukuk fakültesi bölümünü aldığı başarılı notlarla bitiren genç güzel oyuncu Selin Türkmen, o anlarını yüksek takipçili Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim alırken diğer yandan da oyunculukla meşgul olan Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncusu Selin Türkmen, bugün gerçekleştirilen törenle İstanbul Barosu’ndan Türkiye Barolar Birliği avukatlık ruhsatnamesini aldı.
Aldığı avukatlık ruhsatname töreninde konuşmada bulunan Selin Türkmen, “Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Burada yanımda olamasalar da benden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen aileme teşekkür ediyorum. Umarım bütün meslektaşlarımın meslek hayatları güzel geçer. Herkese hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.
Dizideki 'Çimen' karakteriyle ismini geniş bir kitleye duyuran Selin Türkmen'e arkadaşlarından ve yakınlarından çok sayıda tebrik mesajı yağdı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen rolünü üstlenen oyuncu Selin Türkmen, Adanalıdır. 1 Ağustos 2000 yılında Osmaniye’de doğan Türkmen, Üniversitede okuduğu zamanlar diğer yandan oyunculukla ilgilendi.
Taksim’de bir oyunculuk ajansı ile anlaştıktan sonra oyunculuk eğitimlerine başlayan Türkmen, Yılmaz Erdoğan’dan drama ve oyunculuk dersleri aldı ve BKM Mutfak’ta tiyatro sahnesinde kendini gösterdi.