Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'dan ilk poz

11 Ekim 2024 10:41 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 10:41

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle yer alan Sıla Türkoğlu, işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşamaya başladı. Sosyal medya hesabından ilk kez sevgilisi Ata Ayyıldız ile fotoğrafını paylaşan Sıla Türkoğlu'na oyuncu arkadaşlarından da mesaj geldi.

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti​ dizisinde Doğa​ karakteriyle yer alan Sıla Türkoğlu​, sevgilisi Ata Ayyıldız ile ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

SILA TÜRKOĞLU VE ATA AYYILDIZ'DAN İLK POZ

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı karelere 'Anılar' notunu düştü. Sevgilisi Ata Ayyıldız ile ilk kez karesini sosyal medya hesabından paylaşan Sıla Türkoğlu'na oyuncu arkadaşlarından da mesaj yağdı. Daha önce Mardin'de bir düğünde ortaya çıkan Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, böylece ilişkilerini duyurmuş oldu.

ATA AYYILDIZ KİMDİR?

Sıla Türkoğlu'nun sevgilisi Ata Ayyıldız, Influencer Maerketin'in kurucusudur. Aynı zamanda bir kahve çikolata işletmesinin kurucusu da olan Ata Ayyıldız, birçok ünlü ile çalıştı.