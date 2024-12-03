Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu, sette yemek dağıttı! Emrah Altıntoprak o anları kaydetti

03 Aralık 2024 15:21 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 15:21

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle yer alan Sıla Türkoğlu, sette yemek dağıtılmasına yardım etti. O anları yakın arkadaşı Emrah Altıntoprak paylaştı.

Başrolünde Barış Kılıç​, Sibel Taşçıoğlu​ ve Evrim Alasya​'nın rol aldığı Kızılcık Şerbeti​'nin setinde eğlenceli anlar sosyal medyada dikkat çekiyor. Emrah Altıntoprak bu sefer sosyal medya hesabından yakın arkadaşı Sıla Türkoğlu2nu paylaştı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE EĞLENCELİ ANLAR

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle rol alan Sıla Türkoğlu yemek dağıtım ekibine yardım etti. O anları ise dizideki rol arkadaşı Emrah Altıntoprak paylaştı. Birbiriyle sürekli şakalaşan ikilinin o anları sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Emrah Altıntoprak o anları "Aynen aynen ekibe yemek dağıtmaya yardım ediyorsun" notunu düştü. İki isim videoda gülme krizine girdi. Kızılcık Şerbeti'nin kamera arkası da sosyal medyada büyük ilgi görüyor.