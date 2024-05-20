Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör sevgilisiyle yakalandı: Bunu yayınlamayalım

20 May 2024 10:45 - Güncelleme : 20 May 2024 10:48

Kızılcık Şerbeti'ndeki rol arkadaşı Sıla Türkoğlu'ndan ayrıldıktan sonra adı birçok isimle anılan Doğukan Güngör, sevgilisiyle kafede otururken görüntülendi.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN FATİH'İ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Aramızda Kalmasın'ın yayınladığı görüntülerde, oyuncu, dansçı Aleyna Yalçın’la ilk kez Etiler’de görüntülendi. Kameraları karşısında gören Güngör şaşkınlığını üstünden attıktan sonra, muhabirlere görüntünün yayılmaması için ricada bulundu. Doğukan Güngör "Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım” derken, sevgilisi Aleyna ise kameraların olduğu yerden hızla uzaklaştı.