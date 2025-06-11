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 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör’ün Sofia Vergara beğenisi başına dert açtı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih rolüyle yer alan Doğukan Güngör, Sofia Vergara'nın fotoğrafını beğenince sosyal medya karıştı. Sofia Vergara'nın iddialı pozunu saniyesinde beğenen Doğukan Güngör, hayranlarının baskısına dayanamadı.

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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör’ün Sofia Vergara beğenisi başına dert açtı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 09:31

Hakim, Zümrüdüanka ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımlarda rol alan Doğukan Güngör, sık sık sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakteriyle popüler olan Doğukan Güngör dizisi sezon finali yaptıktan sonra soluğu tatilde aldı. Sezonun yorgunluğunu atan oyuncu son olarak dünyaca ünlü yıldız Sofia Vergara'nın takipçisi çıktı.

DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN SOFIA VERGARA BEĞENİSİ BAŞINA İŞ AÇTI

Son dönemde iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Sofía Vergara yine sosyal medyayı salladı. Sofia Vergara bu sefer de iddialı pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Güneşlenirken poz veren Sofía Vergara'ya bir beğeni de Doğukan Güngör'den geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör’ün Sofia Vergara beğenisi başına dert açtı

Doğukan Güngör'ün 52 yaşındaki Modern Family'nin yıldızı Sofia Vergara'nın güneşlenirken verdiği pozu saniyesinde beğendiği görüldü. Sosyal medyada dile düşen Doğukan Güngör ise bu hamlenin ortaya çıkmasından sonra hemen beğenisini geri çekti.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör’ün Sofia Vergara beğenisi başına dert açtı
ETİKETLER
#Kızılcık Şerbeti
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#sosyal-medya
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#Sofia Vergara
#Modern Family
#Magazin
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