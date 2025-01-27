Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar gergin! Tavırları dikkat çekti

27 Ocak 2025 12:32 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 12:33

Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Görkem karakteriyle beğeni toplayan Özge Özacar, dizinin ayrıldıktan sonra dün arkadaşlarıyla yediği yemek sonrası görüntülendi. Gergin olduğu gözlemlenen Özge Özacar, “Arkadaşlar benden izin aldınız da mı çekiyorsunuz?" diyerek muhabirleri uyardı.

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti​ dizisine Görkem rolüyle dahil olan Özge Özacar, 2 hafta önce diziye veda etti. Dün akşam Cihangir​'de görüntülenen oyuncunun gergin halleri dikkatlerden kaçmadı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN GÖRKEM'İN GERGİN HALLERİ

Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Görkem karakteriyle kariyerinde yükselişe geçen Özge Özacar, dün akşam arkadaşlarıyla yemek çıkılı görüntülendi. Arkadaşları ile uzun saatler sohbet eden ve bir hayli keyifli olduğu gözlenen Özacar, çıkışta karşısında magazin basınını görünce keyfi kaçtı. Gergin halleriyle dikkat çeken Özge Özacar, “Arkadaşlar benden izin aldınız da mı çekiyorsunuz? Konuşmak da istemiyorum. Arkadaşlarımla yemek yedik, şimdi evimize gideceğiz” dedi. Ünlü oyuncunun mekanın önündeki taksiye binmeyip uzun süre taksi beklemesi de dikkat çekti.

İş insanı Oğuz Özmen ile aşkını ilan eden 29 yaşındaki oyuncu Özge Özacar, "Çok mutluyum. Keyfimiz yerinde. Daim olur inşallah" ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle Londra'ya tatile giden Özge Özacar, İstanbul'a döndükten sonra yeni projeler okumaya devam ediyor.