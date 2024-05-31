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Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya Erol Evgin ile aynı sahnede

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 17:26 - Güncelleme : 31 May 2024 17:27

Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım rolüyle yer alan Evrim Alasya, Harbiye'de konser veren Erol Evgin ile beraber sahne aldı. Sesiyle beğeni toplayan oyuncu hakkında konuan Evgin, "Sahneye davet ettim sesinin güzel olduğunu duymuştum kırmadı geldi" dedi.

Evrim Alasya'nın rol aldığı tiyatro oyununu izlemeye giden Erol Evgin, yıllar sonra oyuncuyu konserine davet eden Erol Evgin, Alasya'yı öve öve bitiremedi.

EVRİM ALASYA İLE EROL EVGİN AYNI SAHNEDE 

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Harbiye'de konser veren Erol Evgin, oyuncu Evrim Alasya ile birlikte düet yaptı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Erol Evgin, "Evrim Alasya'yı üç yıl önce Emre Kınay ile birlikte sahne aldıkları bir tiyatro oyununda tanıdım. Yeteneğini çok beğendim ve ardından kendisini tebrik etmek için aramıştım, oradan tanıyorum. Şimdi de sahneye davet ettim. Sesinin güzel olduğunu duymuştum, kırmadı geldi" dedi.

Evrim Alasya ise çok heyecanlı olduğunu söyleyerek duygularını paylaştı. Alaysa, gazetecilerin "Birlikte proje olur mu?" sorusuna "Kısmet" cevabını verdi.

Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya Erol Evgin ile aynı sahnede - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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