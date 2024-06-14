Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya rakip iki dizinin teklifini reddetmiş

14 Haziran 2024 10:00 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 10:00

Kırmızı Oda, Muhteşem Yüzyıl, Ihlamurlar Altında ve Güneşi beklerken gibi dizilerde rol alan Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, konuk olduğu programda peş peşe itiraflarını sıraladı.

İKİ RAKİP DİZİDEN TEKLİF ALMIŞ

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde başrolde yer alan Evrim Alasya, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Peş peşe itiraflarda bulunan Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti dizisinden teklif gelmeden önce iki reyting rekoru diziden teklif geldiğini belirten Alasya, "Kızılcık Şerbeti’nden önce Yalı Çapkını ve Ömer dizileri teklif edilmişti. Hangisini seçeyim derken ‘Kızılcık Şerbeti’ geldi ve senaryoyu okuduğum an gözüm hiçbir şey görmedi. Kıvılcım, çok ters köşe bir karakter. Korkmadım mı, korktum! Gelebilecek her türlü linçe kendimi hazırladım, hatta ilk bölümlerde kendi arkadaşlarım bir şeyin propagandasını yapıyoruz zannetti. Herkese ‘Sakin olun’ dedim. Kıvılcım’a asla böyle bir sevgi seli beklemiyordum.” dedi.