Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’dan şiddet itirafı!

25 Temmuz 2024 17:39 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 17:40

Ihlamurlar Altında, Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları gibi yapımlarda rol alan Kızılcık Şerbeti dizisinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya itirafıyla şaşırttı.

EVRİM ALASYA'DAN ŞİDDET İTİRAFI

Evrim Alasya, konuk olduğu programda, "Sektörde psikolojik şiddete maruz kaldınız mı?" sorusuna "Fiziksel hiç olmadı ama psikolojik şiddete maruz kaldım. Bence çok ağır bir durum. Sahnede aşağılanmalar ve küfürler oldu. O zaman küçüktüm. Daha iyi oynamam için yapılıyor zannediyordum" cevabını verdi.