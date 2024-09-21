Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak'ın esprili göndermesi işe yaradı! Afişe eklendi

21 Eylül 2024 14:47 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 14:53

Kızılcık Şerbeti dizisinde Mustafa karakteriyle yer alan Emrah Altıntoprak, yeni sezonunda afişinde yer almamasını esprili bir dille gündeme getirmişti. Yapım şirketi oyuncu Emrah Altıntoprak'a hak verdi ve kendisini afişe ekledi.

Başrolünde Sıla Türkoğlu​, Evrim Alasya​, Barış Kılıç​ ve Sibel Taşçıoğlu​'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti​ dizisinin her sezon olduğu gibi bu sezon da afiş krizi gündeme geldi. Neredeyse tüm oyuncu kadrosu afişte yer alırken, dizisinin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak'ın yer almaması dikkat çekmişti.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN MUSTAFA'SI DA AFİŞTE YER ALDI

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişinde kriz yaşanmış ve 10 oyuncu yer alırken, Mustafa rolündeki Emrah Altntoprak'ın olmaması dikkat çekmişti. Emrah Altıntoprak kırgınlığını esprili bir paylaşımla dile getirmiş ve afişteki 2 ayrı boşluğa birden kendi fotoğrafını yerleştirmişti. Dün akşam yayınlanan bölümün ardından Kızılcık Şerbeti'nin sosyal medya hesabından yeni afiş yayınlandı. Afişte Emrah Altıntoprak'ın da yer aldığı görüldü.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN MUSTAFA'SINDAN İMALI PAYLAŞIM

Kızılcık Şerbeti dizisinde Mustafa karakteriyle yer alan Emrah Altıntoprak, afişten sonra imalı bir paylaşım yaptı. Afişe shopla kendini ekleyen Emrah Altıntoprak, o kareyi sosyal medyadan paylaştı. Emrah Altıntoprak'ın ince göndermesine yorum yağdı.