Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek aşk acısı çekiyor! "Karaktersiz biriymiş”

09 Ekim 2024 11:08 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:14

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle popüler olan Feyza Civelek, Muhabirlerin "Evlilik ne zaman?" sorusuna sinirlendi. Geçen yıl işletmeci Alican Kurt ile yeni bir aşka yelken açan Feyza Civelek, ilişkisinin ihanet yüzünden bittiğini açıkladı.

Müjde Uzaman, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti​ dizisinde Nilay​ karakteriyle yer alan Feyza Civelek​, ihanete uğradığını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda Saba Tümer'in programına konu olan Feyza Civelek çok mutlu olduğundan bahsetmişti.

FEYZA CİVELEK İHANETE UĞRADI

Alışveriş merkezinde görüntülenen Feyza Civelek, bugün seti olmadı için alışveriş yapmaya çıktığını belirtti. Muhabirlerin sorularını cevaplayan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı, sevgilisi​ tarafından ihanete uğradığını söyledi. "Ben yakaladım" diyen Civelek, "Evlilik yok çünkü ben taze ayrıldım. Birçok kadının yaşadığı ihanet sebebiyle ben de erkek arkadaşım ile ayrılık kararı aldım. Karaktersiz birisiymiş, demek ki doğru tanıyamamışım. İyi ki de böyle oldu ve ben yakaladım. Aksini düşünmek istemiyorum." dedi.

Feyza Civelek yazın başında Bodrum'da sevgilisi Alican Kurt ile görüntülenmişti. Saba Tümer'in programında güzel bir ilişkisi olduğundan bahseden Feyza Civelek, evlilik için ise 'Kısmet' demişti.