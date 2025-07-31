Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, müstehcen partiler düzenleyen Ferhat Günay ile görüntülendi

ABD'li şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu Justin Timberlake, önceki akşam Maslak İTÜ'de konser verdi. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında; Kenan Doğulu, Oğuzhan Koç, Hazal Subaşı, Berfu-Eser Yenenler, Bengü, Doğu Demirkol-Ayşe Kırca, Belçim Bilgin, Gülben Ergen, gibi isimler de yer aldı. Konsere katılan Feyza Civelek, yanındaki erkek arkadaşıyla da biranda ilgi odağı oldu.

FEYZA CİVELEK'İN YANINDAKİ İSİM FERHAT GÜNAY ÇIKTI

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakteriyle yer alan Feyza Civelek de konsere müstehcen partiler düzenleyen 'Fergio Bey' lakaplı Ferhat Günay ile katıldı. Muhabirlerin sorularını üzerine konuşan Civelek, Ferhat Günay için "Çok özel bir insan" dedi.

FERHAT GÜNAY İÇİN HAPİS İSTEMİ

Müstehcen partiler düzenleyen ve 'Fergio Bey' takma adını kullanan Ferhat Günay geçenlerde 'kara para aklama' suçlamasıyla dava açıldı. Günay'ın gelirleri ve mali durumlarıyla uyumlu olmayan para hareketleri dosyaya girdi. Ferhat Günay için 7 yıla kadar hapis istendi.

Ferhat Günay, İstanbul'da lüks bir siteden kiraladıkları 'Fergio House' dedikleri villada, yüzleri maskeli parti ve bazı faaliyetlerde bulunuyor. Partilere giriş ücreti ise 3000 ile 300 bin lira arasında değişiyor.

FERHAT GÜNAY KİMDİR?

Lüks villalarda müstehcen partiler düzenleyip ve bu anları yayımladığı öne sürülen Fergio House isimli Ferhat Günay, ilk olarak iş hayatına iç mimar olarak başladı.