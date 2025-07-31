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 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, müstehcen partiler düzenleyen Ferhat Günay ile görüntülendi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek dün Justin Timberlake konserinde görüntülendi. Feyza Civelek konsere müstehcen partiler düzenlen 'Fergio Bey' takma adlı Ferhat Günay ile görüntülendi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, müstehcen partiler düzenleyen Ferhat Günay ile görüntülendi
KAYNAK:
Haber Global
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 10:40

ABD'li şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu Justin Timberlake, önceki akşam Maslak İTÜ'de verdi. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında; Kenan Doğulu, Oğuzhan Koç, Hazal Subaşı, Berfu-Eser Yenenler, Bengü, Doğu Demirkol-Ayşe Kırca, Belçim Bilgin, Gülben Ergen, gibi isimler de yer aldı. Konsere katılan , yanındaki erkek arkadaşıyla da biranda ilgi odağı oldu.

FEYZA CİVELEK'İN YANINDAKİ İSİM FERHAT GÜNAY ÇIKTI

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakteriyle yer alan Feyza Civelek de konsere müstehcen partiler düzenleyen 'Fergio Bey' lakaplı Ferhat Günay ile katıldı. Muhabirlerin sorularını üzerine konuşan Civelek, Ferhat Günay için "Çok özel bir insan" dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, müstehcen partiler düzenleyen Ferhat Günay ile görüntülendi

FERHAT GÜNAY İÇİN HAPİS İSTEMİ

Müstehcen partiler düzenleyen ve 'Fergio Bey' takma adını kullanan Ferhat Günay geçenlerde '' suçlamasıyla dava açıldı. Günay'ın gelirleri ve mali durumlarıyla uyumlu olmayan para hareketleri dosyaya girdi. Ferhat Günay için 7 yıla kadar hapis istendi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, müstehcen partiler düzenleyen Ferhat Günay ile görüntülendi

Ferhat Günay, 'da lüks bir siteden kiraladıkları 'Fergio House' dedikleri villada, yüzleri maskeli parti ve bazı faaliyetlerde bulunuyor. Partilere giriş ücreti ise 3000 ile 300 bin lira arasında değişiyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, müstehcen partiler düzenleyen Ferhat Günay ile görüntülendi

FERHAT GÜNAY KİMDİR?

Lüks villalarda müstehcen partiler düzenleyip ve bu anları yayımladığı öne sürülen Fergio House isimli Ferhat Günay, ilk olarak iş hayatına iç mimar olarak başladı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, müstehcen partiler düzenleyen Ferhat Günay ile görüntülendi
ETİKETLER
#kara para aklama
#konser
#feyza civelek
#İstanbul
#Justin Timberlake
#Ferhat Günay
#Müstehcen Partiler
#Magazin
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