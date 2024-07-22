Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, ‘Mustafa’mdan sonra ideal erkek’ diyerek ünlü oyuncuya hayranlığı anlattı

22 Temmuz 2024 17:17 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:17

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, Kızıl Goncalar dizisinin hayranı çıktı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN NİLAY'I 'İDEAL ERKEK' DİYEREK CÜNEYD EFENDİ'Yİ ÖVDÜ

Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı Cüneyd Efendi karakteri geçtiğimiz sezona damga vuran karakterlerden bir oldu. Cüneyd Efendi karakterinin hayranı olduğunu söyleyen oyuncu Feyza Civelek, “Cüneyd Efendi’nin ağırbaşlı duruşuna, din-felsefe hakkındaki bilgilerine, derin diyaloglarına hayranım. Beni çok etkiliyor. Mustafa’mdan sonra ideal erkek diyebilirim” dedi.