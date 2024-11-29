Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, torpil iddialarıyla çıldırdı! "Çekemeyen Anten Taksın!"

29 Kasım 2024 09:17 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 12:05

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, annesinin dizinin senaristi olmasından dolayı torpille yapıma dahil olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Çıkan haberlere sinirlenen Feyza Civelek, “Çekemeyen anten taksın” dedi.

Başrolünde Sıla Türkoğlu​, Evrim Alasya​ ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti​'nde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek​, diziye annesinin sayesinde girdiği iddialarına öfke kustu. Bir hayli sinirlenen Feyza Civelek konuşmakta güçlük çekti.

FEYZA CİVELEK ÖFKE KUSTU

Geçtiğimiz hafta ağlama sahnesiyle eleştiri yağmuruna tutulan Feyza Civelek’e sosyal medyadan “Annesi sayesinde diziye dahil oldu” gibi yorumlar yapıldı. Magazin Burada haberine göre; Feyza Civelek çıkan torpilli iddialarına sert cevap verdi. Bir hayli sinirlenen Feyza Civelek, daha önce de tekrarladığı “Diziye audition verdim” sözlerini tekrarlayarak "Kedi ulaşamadığı ciğere murdar dermiş." Dedi.

"Çekemeyen anten taksın ya da bu kadar oyunculuk hakkında bilgi sahipleri ise oyunculuk yapsınlar kolaysa." diyerek artık bu konunun gündeme gelmesini istemediğini belirten Feyza Civelek, mimikleriyle de sosyal medyanın gündemine oturdu.