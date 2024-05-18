Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'e mahkeme yolu gözüktü

18 May 2024 11:06 - Güncelleme : 18 May 2024 11:18

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle popüler olan Feyza Civelek geçtiğimiz gün uyuşturucu alırken polislere yakalanmıştı. Civelek hakkında mahkeme ifadesinin alınması için zorla getirilmesine karar verdi.

FEYZA CİVELEK'E MAHKEME YOLU GÖZÜKTÜ

Sabah’tan Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre; Ünlü oyuncu Feyza Civelek’in adının karıştığı uyuşturucu olayında yeni bir gelişme yaşandı. Civelek’in uyuşturucu temin etmeye çalıştığı iddia edilen Selçuk Ç.’nin yargılandığı davada, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Feyza Civelek’in 'tanık' sıfatıyla dinlenmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti ve Civelek'in zorla getirilmesine karar verdi.

SELÇUK Ç.'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İfade veren Selçuk Ç., bir süre Feyza Civelek ile sevgili olduklarını söyleyerek, tanıştıktan kısa bir süre sonra muhabbetlerinin uyuşturucu ortamına döndüğünü aktararak, “Ben de uyuşturucu kullanıyordum. O da uyuşturucu kullanıyordu. Yaklaşık 1.5 yıldır arkadaşız. Feyza yanına gittiğimde alkollü değildi. Uyuşturucu içmişti. Ben maddeyi torbacıdan alıp Feyza’ya götürüyordum. Beraber içecektik. İçemeden polis beni yakaladı. Ben uyuşturucu satmıyorum. Ben kullanıcıyım.” dedi.