Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'e şok! Savcılık suç duyurusunda bulundu

27 Kasım 2024 11:19 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:23

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, uyuşturucu sipariş etmiş ve alacağı sırada polislere yakalanmıştı. Satıcı, 15 yıl hapse çarptırılırken Feyza Civelek'e hakkında sipariş ettiği uyuşturucu eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verilmişti. Feyza Civelek hakkında savcılık yeniden suç duyurusunda bulundu.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay​'ı Feyza Civelek​, geçtiğimiz aylarda uyuşturucu​ madde siparişi verdiği torbacı​ ile buluştuğu esnada polise yakalanmıştı. Siparişi erişememesi nedeniyle dosyaya takipsizlik kararı verilirken, mahkeme Feyza Civelek hakkında yeniden suç duyurusunda bulundu.

FEYZA CİVELEK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kızılcık Şerbeti oyuncusu Feyza Civelek, geçtiğimiz aylarda uyuşturucu madde siparişi verdiği torbacı ile buluştuğu esnada polise yakalanmıştı. Torbacıya "Getirdin mi malzemeleri?" diyerek seslenen oyuncu siparişe ulaşamadan polise yakalanmıştı. Uyuşturucuyu temin eden Selçuk Ç. 15 yıl hapis ve bin 500 gün adli para cezasına çarptırılırken, Feyza Civelek hakkında takipsizlik kararı verildi.

Sabah'tan Armağan Yıldız'ın haberine göre, Feyza Civelek ise bu davada 'tanık' sıfatıyla bulunuyor. Davanın görüldüğü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz ay, dosyada 'tanık' sıfatıyla yer alan Civelek hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı.

MAHKEME SAVUNMAYI İNANDIRICI BULMADI

Mahkeme heyeti yapılan savunmaların ardından dosyayı karara bağladı. Mahkeme Feyza Civelek'in savunmasını inandırıcı bulmayarak suç duyurusunda bulundu. Sanık Selçuk Ç. ise 15 yıl hapis ve bin 500 gün adli para cezasına çarptırdı.