Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı! Torpil iddiaları tekrar gündeme geldi

23 May 2024 09:03 - Güncelleme : 23 May 2024 09:03

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, diziye annesinin torpili ile girmediğini ve annesinin adaletli bir kadın olduğunu söylemesiyle gelen eleştirilere cevap vermişti. Civelek'in kardeşinin de oyuncu olduğu ortaya çıktı.

FEYZA CİVELEK'İN KARDEŞİ DE OYUNCU ÇIKTI

Senarist Melis Civelek'in oğlunun da Sandık Kokusu dizisinde rol aldığı ortaya çıktı. Sandık Kokusu dizisinin senaristlerinden birinin de Melis Civelek olması 'Torpil' iddialarını tekrar gündeme getirdi.