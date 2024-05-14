Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in olaylı gecesi! Gözaltına alındı

14 May 2024 10:46 - Güncelleme : 14 May 2024 10:50

Polis ekipleri, 2 erkeğin, plakasız motosiklette seyir halinde olduğunu görünce GBT sorgulaması yaptı. Şüphelilerden Ömer Faruk A. ve Selçuk Ç.'nin sorgulamaları temiz çıktı. Şüphelilerden Selçuk Ç. ise tam üst araması yapılacağı esnada sağ cebinden peçeteye sarılı vaziyette toz halindeki kokaini polislere teslim etti. Olay yerine gelen oyuncu Feyza Civelek'in de olayla ilgisi olduğu ortaya çıktı.

"GETİRDİN Mİ MALZEMELERİ?"

Sabah'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini oynayan Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi verip polise yakalandığı ortaya çıktı. 29 Ekim'de gerçekleşen olayda, Feyza Civelek, arama yapılan yere yaklaştı ve motosikletli şahsa polisin yanında "Getirdin mi malzemeleri?" diyerek seslendi. Olay yerinde polislere konuşan Civelek, motosikletli şahsın hesabına kokain getirmesi için mobil bankacılık yoluyla 6 bin lira para gönderdiğini, gelecek kokain maddesini ise ismini bilmediği bir arkadaşına aldığını iddia etti. Dekontu da polislerle paylaştı. Civelek hakkında sipariş ettiği uyuşturucunun eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Civelek hakkında ise sipariş ettiği uyuşturucu eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Civelek'in evinde ve üzerinde yapılan polis aramasında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanılmadığı öğrenildi.