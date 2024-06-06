Kızılcık Şerbeti’nin Ömer Ünal’ı Barış Kılıç’ın mutlu aile tablosu

06 Haziran 2024 10:33 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 10:33

Bu sezon reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Barış Kılıç küçük oğlunun mezuniyetine katıldı. Eşi ve 2 oğluyla poz veren Kılıç'ın mutlu aile tablosuna beğeni yağdı.

BARIŞ KILIÇ'IN MUTLU AİLE TABLOSU

Bu cuma sezon finali yapacak Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Barış Kılıç, dün akşam oğlunun mezuniyet kutlamasına katıldı. Kılıç’ın 13 yaşındaki küçük oğlu Emir Kılıç ortaokuldan mezun oldu. Emir’in arkadaşlarıyla mavi balonlar uçurdukları mezuniyet töreni Çırağan Sarayı’nda yapıldı. Barış Kılıç2ın eşi ve oğullarıyla verdiği poza ise beğeni yağdı.