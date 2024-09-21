Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yalı Çapkını açıklaması

21 Eylül 2024 17:28 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 17:33

Aynı gün yayınlanan ve ilk bölümden itibaren kıyaslanan Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizisi sezonun en merak edilen yapımları oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer Ünal karakteriyle yer alan Barış Kılıç, Yalı Çapkını dizisi hakkında ilk kez konuştu.

Başrolünde Sibel Taşçıoğlu​, Evrim Alasya​ ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti​ dizisini Ömer'i Barış Kılıç​, katıldığı etkinlikte Yalı Çapkını​ rekabetini yorumladı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisini yoğunluktan izleyemediğini belirten Barış Kılıç, rekabet tartışmasına noktayı koydu.

BARIŞ KILIÇ'TAN YALI ÇAPKINI YORUMU

Eşi Ayşegül Kılıç ile Merve Özbey'i dinlemeye giden Kızılcık Şerbeti oyuncusu Barış Kılıç, setten fırsat buldukça eğlenmeye çıktıklarını belirtti. Muhabirlerin Yalı Çapkını izleyip izlemediklerini sorması üzerine "Bizim dizinin olduğu günlerde bile biz sette oluyoruz. Kendi dizimizi bile izleyemiyoruz. Onlar da güzel iş yapıyor bizler de güzel iş yapıyoruz. Herkese başarılar diliyoruz” dedi.