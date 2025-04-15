Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları Barış Kılıç ile Rahimcan Kapkap sete yetişmek için koli taşıdı

'Kızılcık Şerbeti'nin 'Ömer'i Barış Kılıç ile 'Metehan'ı Rahimcan Kapkap, sete yetişmek kolları sıvadı. Araçlarının önünde duran kamyondan kolileri taşıyan iki oyuncu kameralara yansıdı.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Barış Kılıç ile Rahimcan Kapkap, sete gitmek için yola çıktıklarında yolda bekleyen kamyon sebebiyle zor anlar yaşadı. Sete geç kalmamak için işe koyulan Barış Kılıç ile Rahimcan Kapkap kolileri taşımaya yardım etti.

BARIŞ KILIÇ İLE RAHİMCAN KAPKAP SETE GEÇ KALMAMAK İÇİN BAKIN NE YAPTI

Barış Kılıç ile Rahimcan Kapkap, sete gitmek için yola çıktı. Dar bir sokakta önlerine çıkan bir kamyonetten mal indirildiğini gören Kılıç ile Kapkap, işin hızlanıp yolun açılması adına otomobillerinden inerek kolilerin taşınmasına yardım etti.

Kızılcık Şerbeti dizisinde baba ve oğlu oynayan Barış Kılıç ile Rahimcan Kapkap o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İkilinin doğal hallerine sosyal medyadan yorum yağdı.