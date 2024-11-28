Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'ndan ilginç çıkış: Sakın bir daha bana çiçek alma

28 Kasım 2024 14:52 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:52

Kıızlcık Şerbeti'nde oynadığı Pembe karakteriyle beğeni yağmuruna tutulan Sibel Taşçıoğlu, katıldığı programda açıklamalarıyla dikkat çekti. Romantik biri olmadığını belirten Sibel Taşçıoğlu, "Eşim Murat bir gün eve çiçekle geldi. ‘Sakın bir daha bana çiçek alma' dedim" diyerek

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti​'nin Pembe​'si Sibel Taşçıoğlu​, konuk olduğu programda açıklamalarıyla gündem oldu. Oynadığı karakter gibi muhafazakar biri olduğunu belirten Sibel Taşçıoğlu, romantik biri olmadığını belirterek, samimi açıklamalarda bulundu.

SİBEL TAŞÇIOĞLU'NDA İLGİNÇ ÇIKIŞ

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe Hanım’ı Sibel Taşcıoğlu katıldığı programda dikkat çeken çıkışta bulundu. “Hiç romantik biri değilim" diyen Taşçıoğlu, "Eşim Murat bir gün eve çiçekle geldi. ‘Sakın bir daha bana çiçek alma, hediye de alma’ dedim. Lüzumsuz bulurum öyle şeyleri.” dedi.