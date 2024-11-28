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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'ndan ilginç çıkış: Sakın bir daha bana çiçek alma

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
28 Kasım 2024 14:52 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:52

Kıızlcık Şerbeti'nde oynadığı Pembe karakteriyle beğeni yağmuruna tutulan Sibel Taşçıoğlu, katıldığı programda açıklamalarıyla dikkat çekti. Romantik biri olmadığını belirten Sibel Taşçıoğlu, "Eşim Murat bir gün eve çiçekle geldi. ‘Sakın bir daha bana çiçek alma' dedim" diyerek

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti​'nin Pembe​'si Sibel Taşçıoğlu​, konuk olduğu programda açıklamalarıyla gündem oldu. Oynadığı karakter gibi muhafazakar biri olduğunu belirten Sibel Taşçıoğlu, romantik biri olmadığını belirterek, samimi açıklamalarda bulundu. 

SİBEL TAŞÇIOĞLU'NDA İLGİNÇ ÇIKIŞ 

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe Hanım’ı Sibel Taşcıoğlu katıldığı programda dikkat çeken çıkışta bulundu. “Hiç romantik biri değilim" diyen Taşçıoğlu, "Eşim Murat bir gün eve çiçekle geldi. ‘Sakın bir daha bana çiçek alma, hediye de alma’ dedim. Lüzumsuz bulurum öyle şeyleri.” dedi. 

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'ndan ilginç çıkış: Sakın bir daha bana çiçek alma - 1. Resim

"Pembe ile aramda bağ kurdum" diyen Sibel Taşçıoğlu, "Bana herkes önceki hayatınızda herhalde böyle biriydiniz diyorlar. Çok örtüştük ama, bu iş bittiği zaman bu bağ da kaybolacak. Neticede bir rol bu… Pembe gibi geleneklerine bağlı biriyim, muhafazakarım. İyiyi muhafaza etmek anlamında, tutuculuktan bahsetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'ndan ilginç çıkış: Sakın bir daha bana çiçek alma - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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