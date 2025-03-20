Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan: Boşanmalarına üzülmedim

Evdeki Yabancı, Kara Melek, Yüksek Sosyete ve Unutulmaz dizilerinde rol alan Aliye Uzunatağan, son dönemde rol aldığı Kızılcık Şerbeti diziyle adından sıkça söz ettiriyor. Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari’nin eşi Edip Tepeli ile ayrılma kararı hakkında konuşarak bu olayların kendisini çok üzmediğini dile getirdi.

"AYRILIĞA ÇOK ÜZÜLMEDİM"

Usta oyuncu “Ayrılığa çok üzülmedim. Torunum üzülseydi üzülürdüm o da kabul etti. Çocukların hepsi iyi” dedi. Snob Magazin haberine göre; "Yalnızca evleri ayırdılar. Kızım bende kalmıyor. Edip ise kızıma yakın bir ev tuttu" ifadelerini kullanan oyuncuya "Siz bu duruma üzüldünüz mü?" diye soruldu. Uzunatağan, "Yok. Çok üzülmedim. Torunum üzülseydi üzülürdüm o da kabul etti. Çocukların hepsi iyi" cevabını verdi.

"ÇOK ŞEKER AİLELER"

Aliye Uzunatağan önceki gün Nişantaşı City’s’te görüntülendi. Usta oyuncu kızı Ayşecan Tatari’nin sekiz yıllık eşi Edip Tepeli ile boşanma kararı hakkında konuştu: “Evleri ayırdılar ama çok şeker aileler. Kızım bende kalmıyor. Edip ise kızıma yakın bir ev tuttu.” dedi.

Ayşecan Tatari, doğum gününde çekilen karelere; "Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan’a da dediğim gibi, neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli; anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak, aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz." diyerek eski eşi ve kızıyla mutluluk pozları verdi.