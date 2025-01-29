Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, eski rol arkadaşı hakkında konuştu: Sağlığı daha iyi olacak

29 Ocak 2025 10:25 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 10:25

Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Settar Tanrıöğen, sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmış ve tedavisi sonrası Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana geri döndü. Kızılcık Şerbeti dizisinin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, eski rol arkadaşı Settar Tanrıöğne'in yeni karakteri hakkında konuştu.

Kızılcık Şerbeti dizisinde rol aldığı dönemde beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Kızılcık Şerbeti dizisinde Settar Tanrıöğen'in oynadığı Abdullah rolüne ise Ahmet Mümtaz Taylan geldi. Sağlığına kavuşan Settar Tanrıöğen, Kızıl Goncalar dizisiyle tekrar ekranlara geri döndü. Usta oyuncunun eski rol arkadaşı Aliye Uzunatağan ise Kızıl Goncalar hakkında konuştu.

ALİYE UZUNATAĞAN ESKİ ROL ARKADAŞI HAKKINDA KONUŞTU

Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i usta oyuncu Aliye Uzunatağan, geçirdiği beyin kanaması sonrası ‘Kızılcık Şerbeti’nden ayrılıp yakın zamanda ‘Kızıl Goncalar’a dahil olan Settar Tanrıöğen hakkında konuştu. Uzunatağan “Ekranda onu görmek güzel. Çok mutlu oldum. Yoğun çalışıyorum daha izleyemedim. Ama izleyeceğim. İnşallah sağlığı daha da iyi olacak” dedi.

Settar Tanrıöğen, yapımın bir başka işi olan Kızıl Goncalar dizisine transfer olmuş ve Saatçi Aziz karakteriyle seyircisinin karşısına çıkmıştı. Settar Tanrıöğen'in değişimi ise sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun sevenleri aradan geçen bir senede oldukça yaşlandığı ve yorgun göründüğü paylaştı.