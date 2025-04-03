KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak açıklaması! Sahnede fenalaştığı anları paylaştı

Kıbrıs'ta verdiği konser esnasında fenalaşan Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak'ın cenazesi memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde defnedildi. 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak'a fenalaştığı esnada sağlık ekiplerinin geç müdahale ettiği iddia edildi. KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak açıklaması geldi.

KKTC SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Volkan Konak'ın vefatının ardından 'geç müdahale edildi' iddiası gündeme gelmişti. İddiaların ardından KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından videolu bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; "Ekiplerimiz, zamanında müdahale ederek gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Konak'ın 23:27'de sahnede fenalaşarak yere düştüğü, saat 23.29’da ise 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne çağrı yapıldığı belirtildi. Volkan Konak'ın sahneden fenalaştığı anlara ait görüntüler paylaşıldı.

"İLK MUAYENEDE NABIZ VE SOLUNUM YOKTU"

Ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde sağlık ekibinin 23:37'de olay yerine ulaştığı aktarıldı. Öte yandan olay yerine giden 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede nabız ve solunum tespit edilmediği ve şuurunun tamamen kapalı olduğu da bildirildi.

