Kobra Murat peruğunu çıkardı! Saçsız halini gören bir daha dönüp baktı

Roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat, bu kez sahnedeki enerjisiyle değil, peruksuz haliyle konuşuldu. Bakım amacıyla protez saçlarını çıkaran ünlü isim, doğal haliyle dikkat çekti.

KOBRA MURAT PROTEZ SAÇINI ÇIKARDI

Gerçek adı Murat Dilaver olan Roman müziğinin en bilinen temsilcilerinden biri olan Kobra Murat, her yaptığıyla olay olmayı başarıyor. Evinin düzeniyle, açıklamaları ve danslarıyla adından söz ettiren Kobra Murat, bu sefer ise gösterişli peruğuyla dikkat çekti.

Herkesin gösterişli peruğuyla tanıdığı Kobra Murat'ın peruksuz hali, kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü sanatçının, düzenli olarak bakım yaptırdığı protez saçlarını geçici olarak çıkardığı anlardan biri sosyal medyaya yansıdı.

Kobra Murat'ın saçsız halini gören takipçileri, "Tanımakta zorlandım", "Kobra Murat bambaşka biri oldu" gibi yorumlar yaptı.

KOBRA MURAT'IN ALTIN KAPLI EVİ GÜNDEM OLDU

Kobra Murat, geçtiğimiz günlerde de Balat'taki 4 katlı evinin kapılarını Testo Taylan'a açtı. Evinin dışını bile altın kaplama yaptıran Kobra Murat'ın banyosunu görenler büyük şaşkınlık yaşadı.