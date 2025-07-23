Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kobra Murat peruğunu çıkardı! Saçsız halini gören bir daha dönüp baktı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat, bu kez saçsız haliyle gündem oldu. Eğlenceli videolarıyla adından söz ettiren Kobra Murat, protez saçı çıkarınca saçsız haliyle gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kobra Murat peruğunu çıkardı! Saçsız halini gören bir daha dönüp baktı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 14:28

Roman müziğinin sevilen ismi , bu kez sahnedeki enerjisiyle değil, peruksuz haliyle konuşuldu. Bakım amacıyla protez saçlarını çıkaran ünlü isim, doğal haliyle dikkat çekti.

KOBRA MURAT PROTEZ SAÇINI ÇIKARDI

Gerçek adı Murat Dilaver olan Roman müziğinin en bilinen temsilcilerinden biri olan Kobra Murat, her yaptığıyla olay olmayı başarıyor. Evinin düzeniyle, açıklamaları ve danslarıyla adından söz ettiren Kobra Murat, bu sefer ise gösterişli peruğuyla dikkat çekti.

Kobra Murat peruğunu çıkardı! Saçsız halini gören bir daha dönüp baktı

Herkesin gösterişli peruğuyla tanıdığı Kobra Murat'ın peruksuz hali, kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü sanatçının, düzenli olarak bakım yaptırdığı protez saçlarını geçici olarak çıkardığı anlardan biri sosyal medyaya yansıdı.

Kobra Murat'ın saçsız halini gören takipçileri, "Tanımakta zorlandım", "Kobra Murat bambaşka biri oldu" gibi yorumlar yaptı.

Kobra Murat peruğunu çıkardı! Saçsız halini gören bir daha dönüp baktı

KOBRA MURAT'IN ALTIN KAPLI EVİ GÜNDEM OLDU

Kobra Murat, geçtiğimiz günlerde de Balat'taki 4 katlı evinin kapılarını Testo Taylan'a açtı. Evinin dışını bile altın kaplama yaptıran Kobra Murat'ın banyosunu görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Kobra Murat peruğunu çıkardı! Saçsız halini gören bir daha dönüp baktı
ETİKETLER
#şok
#kobra murat
#Medya
#Romanyalı Müzisyen
#Peruk
#Saçsız
#Türk Müzik
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.