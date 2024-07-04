Kobra Murat torununun doğum gününde para saçtı! Küçük çocuğa tavrı tepki topladı

04 Temmuz 2024 12:23 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 12:23

Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, dün torununun doğum günü için gösterişli bir parti organize etti. Düğün salonunda gerçekleşen kutlamada Kobra Murat, para ve altın saçtı. Saçılan paraları toplamaya çalışan çocuğu itekleyen şarkıcıya sosyal medyada tepki yağdı.

KOBRA MURAT, TORUNUNA ALTIN KEMER TAKTI

Altına olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren Kobra Murat, hem şarkılarını söyledi hem de havaya para saçtı. Murat Divandiler, 2 yaşındaki torununa ise altın kemer taktı.

SAÇILAN PARALARI TOPLAMAK İSTEYEN ÇOCUĞA TAVRI TEPKİ TOPLADI

Doğum günü partisinde altın ve paralar havada uçuşurken, küçük bir çocuk yerdeki paraları toplamak istedi ancak Kobra Murat, çocuğu itekleyerek oradan uzaklaştırdı. O anlar sosyal medyada tepki topladı.

"18 KİLO ALTINIM VAR"

Konserlerinden kazandığı paraları altın ve gayrimenkule yatıran Kobra Murat, daha önce yaptığı açıklamada "Trilyonluk insanım ben. 2 tane altın kasamız var. 18 kilo altınımız var. Eşim, 'artık altın yaptırma kasalar almıyor' diyor. Karım, benim ve çocuklarımın üzerinde paralar var. Kızıma yazlık, çocuklarıma evler aldım. 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var" demişti.