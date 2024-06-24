Kobra Murat'ın peruğu başına iş açtı! Konserlerini bile iptal etti

24 Haziran 2024 11:21 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:21

Yemekte Yaparım Salçayla, Kraliçe, Kaliteyiz Markayız Havalıyız gibi şarkılarla üne kavuşan Kobra Murat, geçtiğimiz ay bağırsaklarından ameliyat olmuş ve zor günler geçirmişti. Kobra Murat şimdi ise sürekli taktığı peruğu ile sağlık sorunları yaşıyor.

KOBRA MURAT PERUĞU YÜZÜNDEN KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

Uzun süredir sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan ünlü isme Onur Akay ulaştı. Paylaşım yapan Akay, “Canım dostum Kobra Murat’ın saçkıran hastalığına yakalandığı söylentileri çıkınca, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek için aradım. Murat bana böyle bir rahatsızlığının olmadığını, uzun yıllardır protez saç kullandığını ve en son protez saç için kullandığı bantlardan dolayı kafasında enfeksiyon oluştuğunu söyledi. Doktoru, bir ay boyunca peruk takmasını yasaklamış ve tedavisine başlanmış. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve bu süre zarfında konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini belirten Kobra Murat, herkese selam ve sevgilerini iletti.” dedi.