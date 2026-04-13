Köksal Baba, Eşref Rüya setinde Çağatay Ulusoy ile bir araya geldi

Sosyal medya fenomeni Köksal Baba sık sık gittiği setlerde çektiği kareleri sosyal medyada paylaşıyor. Son olarak Eşref Rüya setine giden Köksal Baba, Çağatay Ulusoy ile çektiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Fenomen Köksal Baba yaptığı paylaşıma, "Bugün çok duygulandım… Eşref Rüya dizisinin setine gittim, Çağatay Ulusoy kardeşimle tanıştım. Bana öyle bir sarıldı ki… sanki yıllardır tanıyormuşuz gibi. Ben insanın kalbine bakarım… Çağatay kardeşim gerçekten çok iyi, çok temiz kalpli biri. Bazen insan konuşamaz ya… Ben de o an sadece sarıldım. Bu anı hiç unutmayacağım… İyi ki tanıştık kardeşim" notunu düştü.
Instagram'da 4,1 milyon takipçiye sahip Köksal Baba, Çağatay Ulusoy ile paylaştığı kare ile 2 saat içinde 50 bine yakın beğeni aldı. Köksal Baba'ya Çağatay Ulusoy ve Eşref Rüya hayranlarından da yorum yapdı.
KÖKSAL BABA KİMDİR?
Sosyal medya fenomeni Köksal Baba, sosyal medyada 1,4 milyon takipçiye sahip. 1975 Trabzon doğumlu Köksal Baba adıyla tanınan Köksal Bektaşoğlu, ailesindeki diğer kişilerde görülmeyen ve henüz teşhis edilmemiş bir gelişim bozukluğuna sahiptir.
|Özellik
|Değer
|Sosyal Medya Fenomeni
|Köksal Baba
|Takipçi Sayısı
|1,4 milyon
|Doğum Yeri
|Trabzon
|Doğum Yılı
|1975
|Gerçek Adı
|Köksal Bektaşoğlu
|Sağlık Durumu
|Ailesinde görülmeyen ve henüz teşhis edilmemiş gelişim bozukluğu