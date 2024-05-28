Komedyen Doğu Demirkol'dan Filistin'e destek

28 May 2024 10:31 - Güncelleme : 28 May 2024 10:33

Ahlat Ağacı, Ölümlü Dünya, Bayi Toplantısı ve Yaşam Koçu gibi yapımlarda rol alan Doğu Demirkol, yaz turnelerinden elde ettiği gelirin tamamını Filistin'e bağışlayacağını belirtti. Demirkol'a destek mesajı yağdı.

DOĞU DEMİRKOL'DAN FİLİSTİN'E DESTEK

İsrail ordusu, önceki gün Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentinde Filistinli sivillerin kaldığı çadırları vurdu. 45 kişi hayatını kaybederken, 249 kişinin de yaralandı. Birçok ünlü isim Filistin'e desteğini açıklarken, Doğu Demirkol, sosyal medya hesabından bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterileri gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını açıkladı.