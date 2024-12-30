Komedyen Safa Sarı baba oldu! Kızının ismini ilk kez açıkladı

30 Aralık 2024 10:07 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:07

Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın başarılı oyuncusu Safa Sarı, baba oldu. Sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla fotoğrafını Safa Sarı’ya oyuncu arkadaşlarından da tebrik mesajı yağdı.

Her Şey Aşk, Bayi Toplantısı ve Organize İşler Sazan Sarmalı gibi filmlerde rol alan Safa Sarı,2022 yılında Kübra Sarı ile evlendi. Eylül ayında bebek beklediklerini duyuran Safa Sarı ile Kübra Sarı çifti kızlarına kavuştu.

SAFA SARI BABA OLDU

Ünlü komedyen, eşi Kübra Sarı ile kızlarıyla ilk fotoğraflarını paylaşarak, “2024 yılı bize çok güzel bi hediye ile veda ediyor . Hayatımıza hoş geldin kızımız Dolunay…” notunu paylaştı. Kızının ismini de ilk kez açıklayan Safa Sarı'ya yorum ve beğeni yağdı.

Safa Sarı'nın paylaşımına İbrahim Büyükak, Celil Nalçakan, Ercan Saatçi, Demir Betül ve Aslıhan Hünel’den de tebrik mesajı geldi. Safa Sarı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Safa Sarı eşinin hamile olduğu haberini, "Tam beş ay önce hayatımızın en önemli, en güzel haberini aldık ; bir çocuğumuz olacak içimiz kıpır kıpır , kalbimiz sevgi dolu bir kaç ay sonra yavrumuza kavuşacağımız zamanı iple çekiyoruz . Ve bu sevinci Allah isteyen her çifte nasip etsin diyor , maşallahlarınızı bekliyoruz." dedi.