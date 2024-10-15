Konser sırasında ilginç kaza! Genç şarkıcı sahnedeki deliğe düştü

15 Ekim 2024 12:09 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 12:09

Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, konser esnasında ilginç bir kaza yaşadı. Dekordaki devasa deliğe düşen Olivia Rodrigo, biranda sahnede kayboldu. İzleyenler ve ekibin yardımıyla düştüğü delikten çıkan Olivia Rodrigo, kısa süre sonra konserine devam etti.

'Guts' adlı dünya turnesi kapsamında dün Avustralya​'da konser​ veren Olivia Rodrigo, sahnede büyük bir kaza yaşadı. Dekorda bulunan bir çukura düşen Olivia Rodrigo, seyircisini bir hayli korkuttu.

SAHNEDE GÖRÜLMEMİŞ KAZA

Melbourne​ şehrindeki Rod Laver Arena'daki konser veren Olivia Rodrigo, sahnedeki dekorda yer alan devasa deliğin içine düştü. Biranda sahneden kaybolan Olivia Rodrigo, kendi imkanlarıyla yukarı tırmandı.

21 yaşındaki Olivia Rodrigo; "Aman Tanrım, çok eğlenceliydi. İyiyim. Bazen sahnede bir delik oluyor, hepsi bu. Nerede kalmıştık?" diyerek konserine devam etti.

OLIVIA ISABEL RODRIGO KİMDİR?

Olivia Isabel Rodrigo, üç Grammy Ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. İlk albümü olan Sour 21 Mayıs 2021 tarihinde yayımlandı ve eleştirmenlerin beğenisini topladı.Rodrigo'nun müzik tarzı farklı yayınlarda pop ve indie pop olarak tanımlanmıştır. Bu albüm ile 64. Grammy Ödülleri’nde (4 Nisan 2022) 3 ayrı ödül kazandı.