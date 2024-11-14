Konserde ilginç anlar! Seyircisinin üstüne atlamak isterken yere çakıldı

14 Kasım 2024 10:47 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:47

Yurt dışında çekilen görüntüler sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Konserde hayranlarının üstüne atlamak isteyen şarkıcı yaralandı. O anlar anbean konseri izlemeye gelen seyirciler tarafından kaydedildi.

Yurt dışında kalabalık bir gruba konser veren şarkıcı, bir anlı coşkuyla hayranlarının üzerine atlamak istedi. Hayranları kendisi tutmayınca, şarkıcı yaralanarak konserini bitirmek zorunda kaldı.

KONSERDE TALİHSİZ KAZA

Konserde yaşanan ilginç anlar sosyal medyayı salladı. Konser ortasında kendisine eşlik eden seyircisinin arasına atlamak isteyen şarkıcı kendini biranda yerde buldu. Seyircilerin üstüne atlamak isteyen şarkıcı, kimsenin tutmaması üzerine yere çakılarak yaralandı.

Konser iptal oldu. Yaralanan şarkıcı ise apar topar hastaneye kaldırıldı. Ne olduğunu anlamayan seyircilerin bazıları eğlenmeye devam ederken, bazıları ise şarkıcının kendilerine çarpması sonucu hafif sıyrıklarla konserden ayrıldı.