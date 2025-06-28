Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Konsere bornozla çıkan şarkıcı Alya sebebini açıkladı

Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Laz Kızı' karakteriyle ünlenen şarkıcı Alya'nın konser öncesi başına gelmeyen kalmadı. Konsere geç çıkan şarkıcı, sahneye bornozla çıktı. Alaçatı'da bir mekanda sahne alan şarkıcı, “Sevgili Türk Hava Yolları bavulumu İstanbul'da unuttu.Bu bornozumu saygısızlık olarak yorumlamayın. Tam tersine size olan saygımdan ve geceye olan heyecanımdan geldim. Kusuruma bakmayın. Böyle başlayacağız sahneye daha sonra değiştirip geleceğim” diyerek seyirciden anlayış istedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Konsere bornozla çıkan şarkıcı Alya sebebini açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 13:25

“Camdaki Kız” dizisinde oynadığı “Laz Kızı” karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen şarkıcı Alya, yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor. En son Alaçatı’da konser veren Alya, sahneye çıkış tarzıyla çokça konuşuldu.

ŞARKICI ALYA SAHNEYE BORNOZLA ÇIKTI

Bavulunun İstanbulda unutulduğunu belirten şarkıcı Alya, sahneye bornozla çıktı. Alya'yı öyle görenler şaşkına döndü. Sahnesine başlamadan önce açıklama yapan şarkıcı, "bavulumu İstanbul'da unuttu'' diyerek anlayış istedi.

Konsere bornozla çıkan şarkıcı Alya sebebini açıkladı

Duruma açıklık getiren Alya, 'Bu bornozumu saygısızlık olarak yorumlamayın. Tam tersine size olan saygımdan ve geceye olan heyecanımdan geldim. Kusuruma bakmayın. Böyle başlayacağız sahneye daha sonra değiştirip geleceğim.' dedi.

Konsere bornozla çıkan şarkıcı Alya sebebini açıkladı
ETİKETLER
#konser
#şarkıcı
#alaçatı
#camdaki kız
#Alya
#Bornoz
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.