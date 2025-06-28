Konsere bornozla çıkan şarkıcı Alya sebebini açıkladı

Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Laz Kızı' karakteriyle ünlenen şarkıcı Alya'nın konser öncesi başına gelmeyen kalmadı. Konsere geç çıkan şarkıcı, sahneye bornozla çıktı. Alaçatı'da bir mekanda sahne alan şarkıcı, “Sevgili Türk Hava Yolları bavulumu İstanbul'da unuttu.Bu bornozumu saygısızlık olarak yorumlamayın. Tam tersine size olan saygımdan ve geceye olan heyecanımdan geldim. Kusuruma bakmayın. Böyle başlayacağız sahneye daha sonra değiştirip geleceğim” diyerek seyirciden anlayış istedi.

“Camdaki Kız” dizisinde oynadığı “Laz Kızı” karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen şarkıcı Alya, yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor. En son Alaçatı’da konser veren Alya, sahneye çıkış tarzıyla çokça konuşuldu.

ŞARKICI ALYA SAHNEYE BORNOZLA ÇIKTI

Bavulunun İstanbulda unutulduğunu belirten şarkıcı Alya, sahneye bornozla çıktı. Alya'yı öyle görenler şaşkına döndü. Sahnesine başlamadan önce açıklama yapan şarkıcı, "bavulumu İstanbul'da unuttu'' diyerek anlayış istedi.

Duruma açıklık getiren Alya, 'Bu bornozumu saygısızlık olarak yorumlamayın. Tam tersine size olan saygımdan ve geceye olan heyecanımdan geldim. Kusuruma bakmayın. Böyle başlayacağız sahneye daha sonra değiştirip geleceğim.' dedi.