Kötü Kan dizisi için kritik eşik! Bu bölüm kaderini belirleyecek

30 Eylül 2024 17:01 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 17:01

Yeni sezonda birçok yapım, büyük bütçeler harcayarak ekrandaki yerini aldı. BU dizilerden biri de başrolünde Damla Sönmez ile Ertan Sabah'ın yer aldığı Kötü Kan dizisi oldu. İstenilen izlenme oranına ulaşamayan Kötü Kan'ın kaderine önümüzdeki bölümü belirleyecek.

Başrolünde Ertan Sabah ve Damla Sönmez'in yer aldığı Kötü Kan dizisi istenilen izlenme oranına ulaşamayınca final kararıyla karşı karşıya kaldı. Kötü Kan dizisinin kaderi bu haftaki izlenme oranıyla belli olacak. KÖTÜ KAN DİZİSİ İÇİN KRİTİK BÖLÜM BU hafta 5. bölümle izleyici karşısına çıkacak Kötü Kan dizisi için bu bölüm büyük önem taşıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Haftaya da seyircisi artmazsa “Kötü Kan” 6. bölümde ekrana veda edecek. Dizinin final yapması durumunda “Gizli Bahçe” dizisinin cuma günü yayınlanması planlanıyor. KÖTÜ KAN DİZİSİ OYUNCULARI Kötü Kan dizisinin oyuncu kadrosunda; Ertan Sabah (Kartal), Damla Sönmez (Nazan), Hüseyin Avni Danyal (Fevzi), Levent Ülgen (Burhan), Mert Doğan, Gökçe Özyol, Tolga Güleç, Gonca Sarıyıldız, Alayça Öztürk, Murat Göçmez yer alıyor.