Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ile neden ayrıldığını açıkladı! Rol arkadaşı Gözde Gürkan'a sert çıktı

06 Ocak 2025 17:12 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 17:14

Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı ve 2 gün sonra barıştığı sevgilisi Hafsanur Sancaktutan hakkında konuştu. "Bir problemimiz yok" diyen Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde adının anıldığı rol arkadaşı Gözde Gürkan hakkında da sert konuştu.

Geçtiğimiz aylarda ilişkileri başlayan Kubilay Ala ile Hafsanur Sancaktutan kısa bir ayrılık yaşadı. Birbirlerini takipten çıkan çift, 2 gün sonra ise barıştı. Hafsanur Sancaktutan'ı aldattığı iddia edilen Kubilay Aka, ayrılıkla ilgili ilk kez konuştu.

KUBİLAY AKA İLE HAFSANUR SANCAKTUTAN NEDEN AYRILDI?

Gazete Magazin'e konuşan Kubilay Aka, ''Her normal çift gibi tartıştık. Instagram'dan çıkarttı Hafsa beni. Sonra da hemen takipleştik, buzları erittik. Bir problemimiz yok. Böyle şeyleri direkt bana ya da Hafsa'ya sorsanız daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

KUBİLAY AKA ROL ARKADAŞINA SERT ÇIKTI

İnci Taneleri dizisindeki rol arkadaşı Gözde Gürkan ile sette yakınlaştığı haberlerine sitem eden Kubilay Aka, "Burada bunları konuşmayı çok sevmiyorum ama insanlara sizler mikrofon uzatıyorsunuz. Değişik bilgiler alıyorsunuz. Biz, her çift gibi kavga ettik, tartıştık. Hafsa, beni takipten çıktı, sonra barıştık ama böyle konuları bize sorun. Gereksiz insanlara mikrofon uzatmaya gerek yok. Tartıştık sadece. Ayrılık durumumuz yok." dedi.