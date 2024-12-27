Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan'ı aldattı mı? Gözde Gürkan iddiası sosyal medyayı salladı

27 Aralık 2024 14:14 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 14:14

Dört aydır aşk yaşayan Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan sosyal medyadan birbirlerini takipten çıktı. Magazin programında ortaya atılan iddialara göre; Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan'ı rol arkadaşı Gözde Gürkan ile aldattı.

Bir dönem adı Barış Alper Yılmaz ve Kerem Alışık'la anılan oyuncu Hafsanur Sancaktutan​ aradığı aşkı İnci Taneleri​ dizisinde rol alan Kubilay Aka​'da buldu. "Ben adamımı buldum" diyen Hafsanur Sancaktutan, dün gece Kubilay Aka'yı takipten çıkardı, tüm fotoğrafları da kaldırdı.

KUBİLAY AKA, HAFSANUR SANCAKTUTAN'I ALDATTI MI?

Söylemezsem Olmaz’ın haberine göre Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan birbirini takipten çıkarak tüm fotoğrafları da kaldırdı. Beyaz TV’nin iddiasına göre Kubilay Aka rol arkadası Gözde Gürkan ile sette yakınlaştı. Bu durumu duyan Hafsanur Sancaktutan da Kubilay Aka'yı terk etti. Konuyla ilgili 3 oyuncudan da herhangi bir açıklama gelmedi.

Kubilay Aka İnci Taneleri dizisinde Cihan rolüyle yer alırken, Gözde Gürkan ise Alevnam Reyyaz karakteriyle dizide rol alıyor. 1988, Bursa doğumu Gözde Gürkan; Adını Sen Koy, Darısı Başımıza ve Kara Sevda gibi dizilerde rol aldı.