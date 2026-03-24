Kubilay Kundakçı'nın annesinden açıklama! Davadan vazgeçmeleri için "Kan Parası" teklif edildi

Kubilay Kundakçı’nın hayatını kaybettiği 19 Mart’taki silahlı saldırının ardından yaşanan gelişmeler kamuoyunun dikkatini çekti. Oğlunun ölümünün ardından adalet arayışını sürdüren Ülker Kundakçı, davadan vazgeçmeleri karşılığında kendilerine “kan parası” olarak bir ev teklif edildiğini açıkladı. Bu teklifi büyük bir haksızlık ve vicdansızlık olarak değerlendiren anne, adaletin sağlanmasını ve suçluların cezalarını çekmesini beklediklerini belirtti. Açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, takipçiler anneye destek mesajları yağdırdı.

KUBİLAY KUNDAKÇI’NIN ANNESİNE “KAN PARASI TEKLİFİ”

19 Mart 2026 günü Canbay, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istedi. Arabulucu olarak Kubilay Kundakçı’nın devreye girmesiyle olaylar beklenmedik bir şekilde gelişmişti.

Kubilay Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından vurulmuştu. Olay yerinden uzaklaşan ikili kısa sürede yakalanarak karakola götürülmüştü. Olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesiyle Kubilay Kundakçı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen vefat etmişti.

Olaya adı karışan Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın da olmak üzere toplam 7 kişi yakalanmıştı.

Zuhal Kalaycıoğlu adli kontrolle serbest bırakılırken, Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan beraberindeki 3 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Acılı anne oğlu Kubilay Kundakçı için adalet arayışını sürdürmeye devam ediyor. Kundakçı’nın annesi Ülker Kundakçı, Kadayıfçıoğlu ailesi tarafından kendisine kan parası verilmek istediğini açıkladı.

Ülker Kundakçı, “ 'Size ev alırlar, davadan vazgeçersiniz diyor. Benim paraya pula ihtiyacım yok ki ya. Benim eve barka ihtiyacım yok ki. Ben niye oğlumun kanı için parayı kabul edeyim? Böyle bir saçmalık mı olur? Benim çocuğumun yanında benim evim artık. Bana ev teklif ediyor davadan vazgeçeyim diye. Ben niye vazgeçeyim sonuna kadar! Benim evim burası, ben 53 yaşındayım bundan sonra evi barkı ne yapayım? Bu ne saçmalık ya? Bu nasıl bir adaletsizlik, nasıl bir vicdan? Bir anneye böyle bir şeyi nasıl teklif edebilirsiniz ya?' diyerek isyan etti.