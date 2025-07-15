Kurtlar Vadisi oyuncusu oyunculuğu bıraktı! Geçimini pilav satarak sağlıyor

Kurtlar Vadisi, Kuruluş Osman, Kolpaçino ve GDO Karakedi gibi yapımlarda rol alan Volkan Başaran, oyunculuğu bıraktıktan sonra geçimini Bakırköy’de pilav satarak sağlıyor.

KURTLAR VADİSİ OYUNCUSU PİLAV SATMAYA BAŞLADI

'Kolpaçino' serisindeki “on numara namaz kılarım” repliğiyle hafızalara kazınan Volkan Başaran, Kurtlar Vadisi, Kuruluş Osman, Kolpaçino ve GDO Karakedi gibi projelerle adından söz etti. Oyunculuğu bırakan Volkan Başaran, kariyerine bambaşka bir yön verdi. 42 yaşındaki Başaran, şimdilerde Bakırköy sokaklarında pilav satarak geçimini sağlıyor.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Volkan Başaran hayranlarından tam not aldı. Takipçileri, Volkan Başaran'ın görüntülerine; “Allah bol kazanç versin”, “Ekmek parası” ve “Helal olsun” gibi yorumlar yaptı.