Kurtlar Vadisi'nde Erdal Kömürcü olarak tanınan Sefa Zengin, AK Parti grup toplantısına katıldı

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinde Erdal karakteriyle yer alan Sefa Zengin, AK Parti grup toplantısına katıldı.
Efsaneler arasına giren Kurtlar Vadisi dizisinde Abuzer Kömürcü rolüyle yer alan Muhammed Cangören ile oğlu Erdal Kömürcü karakteriyle yer alan Sefa Zengin geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek dikkat çekmişti. Son olarak Yeraltı dizisinde yer alan Sefa Zengin, AK Parti grup toplantısına katıldı.
SEFA ZENGİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Sefa Zengin, 26 Mayıs 1968 doğumlu Malatyalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ile seslendirme sanatçısıdır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 1995 yılında mezun olan Zengin, sahne hayatına güçlü bir başlangıç yaparak 1994–2001 yılları arasında Dormen Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuk deneyimi kazandı.
|Kişi
|Doğum Tarihi
|Doğum Yeri
|Meslek
|Eğitim
|Kariyer Detayları
|Sefa Zengin
|26 Mayıs 1968
|Malatya
|Tiyatro, Sinema ve Dizi Oyuncusu, Seslendirme Sanatçısı
|İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü (1995 mezunu)
|1994–2001 yılları arasında Dormen Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuk deneyimi.